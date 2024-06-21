İsrail’de Netenyahu ve ordu arasında Hamas çatlağı

İsrail’in Gazze’ye saldırıları devam ederken Başbakan Netanyahu ile ordu arasında büyük çatlak olduğu ortaya çıktı. Netanyahu Hamas’a karşı ‘Tam zafer’ isterken ordu ise Hamas’ın tamamen bitirilemeyeceğini düşünüyor.

İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari çarşamba günü geç saatlerde Kanal 13'e verdiği röportajda, “Hamas yok edilemez. Hamas bir fikirdir. Yok edebileceğimizi düşünenler yanılıyor” diye konuştu.

NETENYAHU CEPHESİNDEN YANIT GELDİ

Hagari'nin tepki çeken açıklamalarının ardından Netanyahu'nun ofisi yanıt vermekte gecikmedi.

Sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşımda, "Netanyahu, savaşın hedeflerinden birini Hamas'ın askeri ve siyasi anlamda yok edilmesi olarak tanımladı. Ordumuz elbette buna kararlıdır" ifadlerini kullandı.

SAVUNMA BAKANI DA ENDİŞELİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da daha önce hükümetin Gazze'de siyasi bir stratejiye sahip olmamasının Hamas'ın yeniden toparlanmasına olanak sağlayacağına yönelik kaygılarını dile getiren açıklamalar yaptı.

Koalisyonun savaş kabinesi üyeleri olan Benny Gantz ve Gadi Eizenkot, Netanyahu'yu Gazze için savaş sonrası bir plan benimsemeye ve erken seçime çağırdıktan sonra istifa etti.