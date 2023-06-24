İsrail'de yargı reformu protestosu 25'inci haftasında

(AA) Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyonun yargının yetkilerini sınırlandırmak için yaptığı girişim tepki çekiyor.

Göstericiler, protestoların 25'inci haftasında ülke genelinde meydanlara indi.

Yargı reformunun yanı sıra Netanyahu hükümetinin sağ politikaları eleştirildi.

ON BİNLERCE İSRAİLLİ SOKAKLARDA

Tel Aviv'de toplanan yüzlerce İsrailli, ellerinde İsrail bayrakları taşıyarak hükümet karşıtı sloganlar attı.

İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu yargı reformu, Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.

Netanyahu, 27 Mart'ta ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini ertelediğini açıklamıştı.

Ancak Başbakan Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin geçen ay Meclis'ten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar Meclis'e getireceklerini duyurmuştu.