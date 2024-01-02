İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: 4 can kaybı

Kaynak: İHA
İsrail'den Batı Şeria'ya baskın: 4 can kaybı
İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya şehrine gerçekleştirdiği baskın sırasında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne saldırıları 88. günde hala sürerken, Batı Şeria’ya da baskınları devam ediyor. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Kalkilya şehrine gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskına direnen Filistinlilerle İsrail güçleri arasında çatışma çıktı. Kalkilya şehrinin doğusundaki Azzoun köyünde çıkan olaylarda Filistinli genç, İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

İsrail güçlerinin ayrıca Kalkilya yakınlarındaki Kafr Kaddum kasabası, El Halil kentinin güneyindeki Yatta ve Al-Dhahiriya kasabası, Eriha şehri ve yakındaki Ain Sultan Mülteci Kampı ve Ramallah'ın doğusundaki El Mugayyir köyüne, Cenin kentine ve Cenin Mülteci Kampı'na da baskın düzenlediği, 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Diğer yandan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından dün yapılan açıklamaya göre Gazze’de çatışmaların başladığı 7 Ekim’den bugüne kadar Batı Şeria'da yaşanan olaylarda 79'u çocuk olmak üzere 307 Filistinli yaşamını yitirdi.

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