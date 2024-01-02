Netanyahu'nun tabutuna son çiviyi yüksek yargı mı çaktı. 'Diktatörlük yasasına' mahkeme dur dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Netanyahu'nun tabutuna son çiviyi yüksek yargı mı çaktı. 'Diktatörlük yasasına' mahkeme dur dedi
Her gün YouTube kanalı üzerinden dünyadaki önemli gelişmelerle alakalı değerlendirmelerde bulunan Ardan Zentürk, Netanyahu'nun yüksek mahkeme ile yaşadığı soruna değindi.

Dış politikalar uzmanı Ardan Zentürk, bugün YouTube hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in yasama, yürütme ve yargı alanında Netanyahu hükümetine nasıl karşı geldiğini anlattı.

Zentürk, yayına demokrasinin uygulandığı ülkelerde yargı, yasama ve yürütme yapısının savaş halinde bile çalışmasını sürdürdüğünü belirterek başladı.

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Ardan Zentürk, konuşmasında Netanyahu hükümetinin hazırladığı tartışmalı yargı reformunun sürecine değinerek şu sözleri kullandı ‘’Netanyahu hükümeti, ülkenin sahip olduğu demokrasinin fazla geniş olduğu, hukukunun da yargının günü geldiğinde despotik kanunlarına karşı engel oluşturduğunu savunarak bir hukuk reformu oluşturmaya çalıştı ve İsrail'de iç savaş korkusu doğdu. Ülkedeki farklı kesimler ile Netenyahu hükümeti arasında gerginlikler yaşandı. Netanyahu sokaklardaki tüm protestolara rağmen kanunu parlementodan geçirmeyi başardı.''

Sözlerine devam eden Zentürk, ‘’ Bu kanun sürecinde İsrail halkının, Yahudi toplumunun dışarıdan gözüktüğü kadar tekil bir kimlik taşımadığı, içinde farklı görüş ve hayat tarzlarına sahip kimliklerin olduğu özellikle laik ve Anti laik düzeyinde bir ayrılığın olduğu bir toplum yapısıyla karşılaşıldığını’’ ifade etti.

Zentürk, İsrail Yüksek Mahkemesinin tüm dünyayı şaşırtan bir karara imza attığın belirterek ''Parlamentodan çıkan kanun Yüksek mahkemenin önüne geldi ve bütün beklenti şuydu 7 Ekim'den sonra Yüksek Mahkeme İsrail büyük bir savaşa girmişken iç politikada fırtına yaratabilecek bir karar almayacaktır diye düşünüldü. Lakin İsrail Yüksek Mahkemesi Netanyahu'ya darbeyi vurdu 8 Hayır 7 Evet oyla Netanyahu'nun yargı reformunu anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle reddetti.'' dedi

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Netanyahu hükümetinin yaşadığı sancılı sürece değinen Zentürk, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in konuya ilişkin yaptığı açıklamayı aktardı ''Yargıçlar tüm yetkileri ellerinde toplamak istiyorlar yapılan uygulama parlamentonun kabul ettiği bir yasanın iptalidir ve antidemokratik.''

Netanyahu'yu bekleyen yazgı hakkında fikir yürüten Ardan Zentürk, açıklamalarını şu sözlerle sonlandırdı;

''Demokrasi; yasama, yürütme ve yargının dengelerinin olduğu birbirini kontrol ettiği bir sistem O yüzden şimdi yerlerde olan netanyahu'nun gidişi konuşuluyor, Bakacağız bir güç nereye kadar onu tutacak nereden sonra yollayacak, son kullanma tarihi nedir ona bakacağız.''

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