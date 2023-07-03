İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği hava saldırısı ve baskında 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İsrail'den Batı Şeria'ya hava saldırısı

(AA) Filistin Sağlık Bakanlığı"ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Cenin kentine yönelik hava saldırısı sonucu Filistinli 2 vatandaşın yaşamını yitirdiği, biri ağır 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail savaş uçakları, Cenin'de Filistinlilere ait bir evi 3 füzeyle hedef aldı.

İsrail ordusu da söz konusu hava saldırısının ardından iş makineleri eşliğinde kente baskın yaptı ve Cenin Mülteci Kampı'nı ablukaya aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde de saldırıda ölenlerden birinin 21 yaşındaki Semih Firas Ebu el-Vefa olduğu aktarıldı.

AMBULANSLARI ENGELLEDİLER

İsrail askerlerinin Cenin Mülteci Kampı baskınında Filistinlilere ait bazı evleri kuşattığı bilgisinin yer aldığı haberde, askerlerin yaralıları almaya çalışan ambulanslara engel olduğu ifade edildi.

İsrail uçakları da çıkış girişlere kapatılan Cenin Mülteci Kampı'nın semalarında yoğun uçuşlar yaptı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Cenin'de "düşman altyapısının hedef alındığı" ifade edildi.

Ordu ve İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) "kamptaki Filistinli grupların birleşik operasyon noktasını" hedef aldığı savunulan açıklamada, söz konusu birleşik operasyon noktasının "Cenin Tugayı" olarak anıldığı ifade edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN ise Cenin Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırılarının ardından ordunun karadan ilerlediğine dikkati çekti.

Öne Çıkanlar
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Quaresma gerçeklerini Mirza Şeker açıkladı. Beşiktaş taraftarı ne istiyor?
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Mustafa Sarıgül, Elon Musk’a seslendi: Başka bir oyuncak bul git evinde oyna
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Kurbanın kısa tarihçesi ve Türklerde kurban geleneği
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Madımak Katliamı: İnsanlık tarihinin kara lekesi
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Steam’de büyük indirim başladı. Bu oyunların toplam fiyatı sadece 466 lira
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Instagram hikayede ss alınca bildirim gider mi? Instagram'da ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu?
Son Haberler
DEVA Partisi'nin Gelecek Partisi'ne verdiği birleşme yanıtı ortaya çıktı Siyaset
DEVA Partisi'nin Gelecek Partisi'ne verdiği birleşme yanıtı ortaya çıktı
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı Yaşam
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı
Bulgar ve Türk ailenin olduğu otomobiller çarpıştı Yaşam
Bulgar ve Türk ailenin olduğu otomobiller çarpıştı
Disney Plus'tan dikkat çeken 'Atatürk' paylaşımı Güncel
Disney Plus'tan dikkat çeken 'Atatürk' paylaşımı
Beşiktaş'a İngiltere'den müjdeli haber. Transferi duyurdular Spor
Beşiktaş'a İngiltere'den müjdeli haber. Transferi duyurdular
Alkollü sürücü ekipleri canından bezdirdi Yaşam
Alkollü sürücü ekipleri canından bezdirdi