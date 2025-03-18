İsrail'den, "cehennemin kapıları açılacak" açıklaması!

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını öne sürdü.

Katz, "Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze'de cehennemin kapıları açılacak." ifadesini kullandı.

Şiddetli saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulunan Katz, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

Ateşkesi bozan İsrail Gazze'yi vurdu! Ölen sayısı hızla artıyor

İSRAİL ORDUSU İŞGAL ALTINDAKİ BATI ŞERİA'DA BİR FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail ordusu, işgal altındaki Barı Şeria'daki Kalkilya kentine düzenlediği baskında bir Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentine baskın düzenledi.

Kentin Kefr Sebe Mahallesi'nde konuşlanan İsrail ordusu ile baskına karşı çıkan Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 25 yaşındaki Filistinli Halid Salih Karan hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te bu sürede İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 168'i çocuk 934 Filistinli yaşamını yitirdi, 7 bine yakın kişi yaralandı.

190'DAN FAZLA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 190'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail ordusu, siyasi kademenin talimatları doğrultusunda Gazze'ye geniş çaplı saldırıların yeniden başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Ateşkesi bozan İsrail'in Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceği aktarılmıştı.