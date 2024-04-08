İsrail’den Gazze açıklaması: Durmaktan çok uzağız

Kaynak: İHA
İsrail’den Gazze açıklaması: Durmaktan çok uzağız
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, Gazze’ye yönelik saldırılarının 6. ayında düzenlediği basın toplantısında savaşın devam ettiğini ve durmaktan uzak olduklarını söyledi.

7 Ekim tarihinde başlayan HAMAS- İsrail savaşının üzerinden 6 ay geçti. Halen devam eden savaşta 32 binden fazla sivil hayatını kaybederken, on binlerce sivil yaralandı. İsrail’in devam katliamlarına ilişkin İsrail Genelkurmay Başkanı basın toplantısı düzenledi.

Yapılan basın toplantısında savaşın devam edeceğine ilişkin mesajlarını veren Herzi Halevi, “Durmaktan çok uzağız” ifadelerini kullanarak savaşın devam edeceğini belirtti.

Herzi Halevi’nin açıklaması şu şekilde: Hamas'ın çıkarı Gazze'de insani bir kriz oluşturmak ve savaşın sona ermesi için baskı yapmaktır. Hamas insani yardımın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyor ve dağıtımını engelliyor, Gazze Şeridi'ne geri dönmek ve kontrol etmek istiyor, bu olmamalı.

Bölgeye istikrar getirmek için Hamas'ı askeri ve hükümet kabiliyetlerinden arındırmaya devam ediyoruz.

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