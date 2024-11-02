İsrail'den Gazze'de yeni katliam! 50'si çocuk 84 kişi öldü

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde Şelayil ve el-Gandur ailelerine ait içinde 170 sivilin bulunduğu binaları bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun işlediği iki vahşi katliamda 50'den fazlası çocuk 84 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi enkazda kayboldu ve yaralandı." ifadesi kullanıldı.

"İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığı" vurgulanan açıklamada, İsrail ordusunun sivillerin ve yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı binaları hedef aldığı aktarıldı. İsrail ordusunun yaklaşık 1 aydır sıkı kuşatma uyguladığı Gazze'nin kuzeyinde sağlık ve sivil savunma ekiplerinin hedef alınmaları sebebiyle görevlerini yerine getiremediği hatırlatıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde sağlık sistemini çökerttiği ve hastaneleri hedef alarak hizmet dışı bıraktığı kaydedildi.