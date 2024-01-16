İsrail’den Lübnan'ın güneyine 15 hava saldırısı

Kaynak: AA
İsrail’den Lübnan'ın güneyine 15 hava saldırısı
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bölgelere en az 15 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu Sluki Vadisi, Huceyra Vadisi ve Hula beldesi çevresine 15 hava saldırısı düzenledi.

Ayrıca, İsrail ordusunun, Lübnan'ın sınıra çok yakın bir mesafede bulunan Kefrkilla beldesini de "Merkava" tipi tank ile hedef aldığı bilgisi paylaşıldı.

HİZBULLAH ORMANLIK BÖLGELERDE GİZLENİYOR

Diğer yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Sluki Vadisi'nde Hizbullah'a ait bazı hedeflerin havadan ve topçu atışlarıyla hedef alındığı ifade edildi.

Kısa süre zarfında, Hizbullah mevzilerine ve askeri altyapısına yönelik saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Hizbullah'ın söz konusu vadiyi kendi faaliyetleri için kullandığı ve Hizbullah mensuplarının İsrail'e saldırılar yapmak için ormanlık bölgelerde gizlendiği belirtildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda süren çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 161 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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