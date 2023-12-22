İsrail’e domates satan Saadet Partili ilçe başkanı görevden alındı

Saadet Partisi’nin Mersin Erdemli İlçe Başkanı Nurbaki Şahin, sahibi olduğu şirket İsrail’e domates ihraç etmeye devam ettiği için dün görevden alındı. Nurbaki Şahin’in görevden alındığını Saadet Partisi Mersin İl Başkanı Mehmet Polat, sosyal medya hesabından duyurdu. Mehmet Polat, yaptığı açıklamada, ”Gördüğümüz lüzum üzerine Erdemli İlçe Başkanımız Nurbaki Şahin ilçe başkanlığı görevinden alınmıştır” dedi fakat neden görevinden alındığını açıklamadı.

NEDENİ DAHA SONRA ANLAŞILDI

Şahin’in görevden alınma nedeni ise, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamalarla öğrenildi. Temel Karamollaoğlu, söz konusu açıklamada, "Erdemli'deki bir arkadaş domates ihraç ediyormuş. Bizim parti üyesi. Hemen arkadaşlar görevden aldı. Yani iyi niyetle değildir. Savaş olduğu takdirde sizin insanlarınızı öldürmeye kalksalar bu giden malzemelerle ‘Siz efendim bu apayrı bir iş, ticaretle savaşı niye karıştırıyorsunuz’ diyebilir misiniz? Bizim insanımız, bizim canımız kıymetliyse orada öldürülen bizim insanların canı da bizim için o kadar kıymetli. Biz buna rıza gösteremeyiz" ifadelerini kullandı.