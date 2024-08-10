İsrail’e silah ihracına devam kararı

Brandenburg Eyalet Yüksek İdare Mahkemesinde (OVG), Filistinli bir baba ve oğlunun hükümetin İsrail'e silah ihracatını yasaklamaya yönelik açtığı davanın duruşması görüldü.

OVG'den ismi paylaşılmayan bir sözcü, mahkemenin, Tel Aviv'e silah ihracatının durdurulması talebinin reddedildiğini duyurdu.

Almanya'da Haziran 2024'te de aynı gerekçeyle açılan bir dava, mahkeme tarafından reddedilmişti.

Berlin İdare Mahkemesi Haziran 2024'te, Gazze'de yaşayan bazı Filistinlilerin Alman silahlarının uluslararası insancıl hukuku ihlal edebileceği gerekçesiyle İsrail'e silah ihracatını durdurma talebini reddetmişti.