İsrail’in çekildiği Tal al-Hawa mahallesinde 60 cansız beden bulundu

Kaynak: İHA
İsrail’in çekildiği Tal al-Hawa mahallesinde 60 cansız beden bulundu

Gazze'deki sivil savunma sözcüsü Mahmud Basal, İsrail'in çekildiği Tal al-Hawa mahallesinde en az 60 cansız beden bulunduğunu açıkladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Havadan ve karadan yapılan operasyonlarla siviller hedef alınırken, İsrail askerleri çekildikleri bölgelerde geride Filistinlilerin cansız bedenlerini ve yıkılmış evlerini bırakıyor.

Mahmud Basal, İsrail askerlerinin çekildiği Gazze şehrine bağlı Tal al-Hawa mahallesinde sivil savunma ekiplerinin en az 60 cansız beden bulduğunu belirtti. Basal, "Öldürülenlerin çoğu aileler, kadınlar ve çocuklardı. Bazı cesetler köpekler tarafından yenmiş durumda," dedi.

Basal, bazı cesetlerin bulundukları yerde gömüldüğünü, diğerlerinin ise hastanelere kaldırıldığını ifade etti. Kurtarma çalışmalarının hala devam ettiğini belirten Basal, "Birçok ceset hala enkaz altında. İsrail güçleri yakınlarda konuşlanmış durumda ve kurtarma çalışmaları düzenli olarak kesintiye uğruyor," diye ekledi.

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