İsrail'in Gazze saldırılarında 15 şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı hayatını kaybetti

Filistin Kültür Bakanlığı, İsrail bombardımanı sonucu 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden şair, yazar ve sanatçıların yanı sıra saldırılar neticesinde yıkılan kültür ve sanat kurumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakanlığın açıklamasında, saldırılarda 15 şair, yazar, hattat, araştırmacı ve sanatçı gibi toplumun önde gelen kişilerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yaşamını yitirenler arasında görsel ve tiyatro sanatçılarının da olduğu ifade edilen açıklamada, Gazze'deki 5 kütüphane, 1 yayınevi ile 6 kültür merkezinin yıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada "Debke" adlı Filistin halk oyunları grubunda görev alan 8 yaşlarındaki 2 Filistinli kız çocuğunun da saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze'de 76 kültür merkezi, 3 tiyatro, 5 müze, 15 yayınevi ve kitapçı, 80 kütüphane olduğu bilgisi verildi.