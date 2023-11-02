İsrail'in Gazze saldırılarında 52 cami tamamen yıkıldı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının neden olduğu yıkıma ilişkin bilgi verdi.

Maruf, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 52 caminin tamamen yıkıldığını, 110 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle bir buçuk milyon insanın zorla evlerinden uzaklaştırıldığını ve barınma merkezlerine başvurduğunu belirten Maruf, İsrail saldırılarının Gazze'de bir felakete neden olduğunu vurguladı.

Maruf, İsrail'in Gazze'de 82 hükümet merkezini, onlarca hizmet kurumunu ve kamu tesisini yok ettiğini kaydetti.

İsrail saldırıları nedeniyle 212 okulda çeşitli derecelerde hasar oluştuğunu, 45 okulun ise hizmet dışı kaldığını aktaran Maruf, İsrail saldırılarında çeşitli eğitim düzeylerinde 2 bin 510 öğrencinin öldürüldüğüne işaret etti.