İsrail'in Gazze vahşeti büyüyor! Can kaybı son 24 saatte 123 arttı, 61 bin 722'ye çıktı

Kaynak: AA
İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 123 artarak 61 bin 722'ye ulaştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 123 ölü ve 437 yaralının getirildiği kaydedildi.

Gazze’deki açlıktan ölümlere böyle kılıf uydurdular! İsrail’den skandal açıklamaGazze’deki açlıktan ölümlere böyle kılıf uydurdular! İsrail’den skandal açıklama

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 10 bin 201 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 42 bin 484 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Gazze'de İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 1859 kişinin öldürüldüğü, 13 bin 594 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail Gazze'deki Filistinlileri Güney Sudan'a mı yollayacak?İsrail Gazze'deki Filistinlileri Güney Sudan'a mı yollayacak?

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 722'ye, yaralıların sayısının 154 bin 525'e ulaştığı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

