İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 23 Filistinliyi daha katletti

Saldırılarda en az 23 Filistinli hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı. Saldırıların ardından Gazze’de enkaz altında kalan binlerce ölü olduğu tahmin ediliyor. İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında 29 bin 410 Filistinliyi öldürdü, 69 bin 465 kişiyi yaraladı. İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 403 Filistinliyi katletti.

Olay, dün akşam saatlerinde Deyr el-Belah kentinde meydana geldi. İsrail savaş uçakları, kentteki Ebu Arif Caddesi’nde “el-Attar” ailesinin, Zevayide bölgesinde de “Yaği” ailesinin evlerini bombaladı. Bombalanan evlerde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 23 Filistinli öldü, onlarca kişi de yaralandı. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Aksa Şehitleri Hastanesi’ne 23 cenaze getirildiğini, sayının artabileceğini duyurdu.

İsrail’in Gazze’yi işgalinde 7 Ekim sonrası

İsrail, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle düzenlediği saldırılara karşılık Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail, 7 Ekim’deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli hayatını kaybetti, 69 bin 465 kişi yaralandı. Gazze’de enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarında 238’i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerini kaybetti. Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023’ten bu yana Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda 403 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan çatışmalarda ise 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1’i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.