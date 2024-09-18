İsrail'in Hizbullah’a yönelik çağrı cihazı saldırısıyla ilgili olası senaryolar neler? Nasıl çalışır? Neden patlar? İşte tüm detaylar...

Hizbullah'a ait gizli haberleşme sağlayan çağrı cihazları eş zamanlı olarak patladı. Bu beklenmedik saldırı, Lübnan'da 8, Suriye'de ise 7 kişinin hayatını kaybetmesine ve 3 binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

Hizbullah üyeleri arasındaki haberleşmede çağrı cihazları yaygın olarak kullanılıyor. Adams, Hizbullah'ın cep telefonlarını güvenlik riski olarak gördüğünü belirtiyor. Bu tercih, 1996 yılında İsrail'in, Hamas'ın bomba uzmanı Yahya Ayyaş'ı cep telefonu aracılığıyla tespit edip öldürmesi olayına dayanıyor. Bu olaydan sonra, Hizbullah cep telefonlarını kullanmayı büyük ölçüde bıraktı.

Patlamalar, Beyrut, Güney Lübnan ve Marje’youn bölgesindeki çeşitli kasabalarda meydana geldi. Çağrı cihazları evlerde, dükkanlarda ve sokaklarda patladı. Basın raporlarına göre, cihazlar kullanıcıların ellerinde ve çantalarında patlayarak yüz ve uzuvlarda yaralanmalara neden oldu. Ülke genelindeki hastaneler yaralılarla doldu taştı.

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Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı ancak uzmanlar, patlamaların üç olası senaryodan kaynaklanabileceğini düşünüyor:

Nakliye esnasında patlayıcı yerleştirilmesi: Örgütün çağrı cihazlarını tedarik aşamasında cihazlara küçük patlayıcı aygıtlar yerleştirilmiş ve uzaktan veya zamanlayıcı ile etkinleştirilmiş olabilir.

Aşırı ısınan piller: Hacker'lar cihazlardaki bir açığı kullanarak pillerin aşırı ısınmasına ve patlamasına neden olmuş olabilir.

Radyo dalgalarıyla etkinleştirme: Patlayan cihazlar nakliye sırasında değiştirilmiş ve daha sonra bir yer istasyonundan veya istihbarat cihazından yayılan radyo dalgalarıyla etkinleştirilmiş olabilir.

Hizbullah'ın çağrı cihazlarına PETN (Pentaeritritol Tetranitrat) adı verilen, çok patlayıcı bir madde yerleştirilmiş olabilir. PETN'in ısıya karşı çok hassas olduğu ve çağrı cihazının pilinin bu maddeyi ateşlemek için kullanılmış olabileceği belirtiliyor. PETN'in çok az miktarının bile ciddi hasar verebileceği öne sürüldü.

Çağrı cihazları, kısa mesajlar veya uyarılar almak için kullanılan küçük kablosuz cihazlardır. 1980'ler ve 1990'larda cep telefonlarından önce yaygın olarak kullanılmıştı.

Doktorlar, acil durum müdahale ekipleri ve iş insanları tarafından acil bildirimleri güvenilir bir şekilde almak için tercih edilir. Çağrı cihazları, şarj edilmeden haftalarca dayanabilir ve radyo sinyalleri aracılığıyla çalışır. Mesaj alındığında, cihaz ses veya titreşimle kullanıcıyı uyarır ve gelen mesajı ekranda gösterir.

Çağrı cihazları, özellikle savaş bölgelerinde yaygın olarak kullanılıyor. İnsan hakları örgütleri, savaş bölgelerinde faaliyet gösteren kişilerin tüm çağrı cihazlarını atmasını önerdi.