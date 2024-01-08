İsrail'in öldürdüğü Hizbullah yöneticisinin kimliği belli oldu

İsrail, Lübnan’da Hizbullah’a karşı saldırılarını sürdürüyor. Lübnanlı güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail güney Lübnan’daki Majdal Selm köyü yakınlarında Hizbullah’ın önemli komutanlarından biri olan Wissam al-Tawil’in içinde bulunduğu aracı insansız hava aracıyla vurdu.

Saldırıda al-Tawil ve yanındaki bir Hizbullah üyesi yaşamını yitirdi.

Bir güvenlik görevlisi, saldırıda ölen al-Tawil’in Hizbullah’ın güney Lübnan’daki faaliyetlerini koordine eden kilit bir kişi olduğunu söyledi.

İsrail, 7 Ekim’de Gazze’ye yönelik saldırılarını başlattıktan sonra Lübnan’ın güneyine de birçok hava saldırısı gerçekleştirdi. İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında bugüne kadar en az 130 Hizbullah üyesi öldü.

Diğer yandan, Hamas’ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri ve 6 Hamas mensubu, 2 Ocak’ta Beyrut’ta yapılan bir hava saldırısında hayatlarını kaybetmişlerdi. Hizbullah da bunun intikamını almak için İsrail askeri bir üssünü 62 roketle vurduğunu açıklamıştı. Hizbullah’ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ise geçen hafta yaptığı bir konuşmada İsrail’i tehdit ederek, “Bizimle savaşmaya kalkan herkes pişman olacaktır” dedi.