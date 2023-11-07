İsrail'in paralı askerlere ödediği haftalık ücret ortaya çıktı

İsrail ordusu, kendi saflarında HAMAS'a karşı kullandığı paralı askerlere haftalık 3 bin 900 Euro maaş ödediği iddia edildi. HAMAS paralı askerlerin geldiği ülkeleri de sorumlu tuttuklarını duyurdu.

İsrail'in paralı askerlere ödediği haftalık ücret ortaya çıktı

Yeniakit'in haberine göre, Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, paralı askerlerle ilgili basında çıkan bir habere atıfta bulunularak, "İsrail’in yanı sıra, paralı askerlerin geldikleri ülkeleri de sivillere karşı işlenen tüm suçlardan hukuki, siyasi ve ahlaki açıdan ortak sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İspanya’da yayın yapan El Mundo gazetesinde 3 Kasım’da çıkan bir haberde, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında İsrail saflarında savaştığı öne sürülen İspanyol uyruklu Pedro Diaz Flores isimli birinin açıklamalarına yer verilmişti.

Flores, "Para için geldim, çok para veriyorlar, iyi ekipmanlar sunuyorlar ve sakin bir iş. Tamamlayıcı görevlere ek olarak haftalık 3 bin 900 euro veriyorlar." ifadesini kullanmıştı.

"SALDIRILARA KATILMIYORUZ"

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri’nde de görev yaptığını iddia eden Flores, "Biz sadece Gazze Şeridi'nde bulunan İsrail güçlerinin silah konvoylarına veya birliklerine güvenlik desteği sağlıyoruz. Doğrudan Hamas’la savaşmıyoruz, saldırılara da katılmıyoruz." iddiasında bulunmuştu.

Flores, kendisi gibi başka yabancı paralı askerlerin de bulunduğunu savunarak, "Yabancı paralı askerlerin, Gazze ve Ürdün sınırlarındaki kontrol noktalarının ve erişim kontrolünün güvenliğinden sorumlu olduklarını" söylemişti.

İsrail’de çok sayıda özel askeri şirketin faaliyet gösterdiğini aktaran Flores, bu şirketlerin işleri paylaştığını ve genellikle İsrail’in Mısır sınırındaki Eliat ve Akabe sınır terminallerini koruduklarını ifade etmişti.

İspanyol gazetesinin haberinde Flores’in daha önce de Ukrayna saflarında Rusya’ya karşı savaştığı öne sürülmüştü.

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