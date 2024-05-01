Üniformalarıyla dikkat çeken laternacılar turistlerin ilgisini çekiyor

Meksika'nın renkli sokak manzaralarından biri olan laternacılar, kahverengi üniformalarıyla başkentin sokaklarını melodik ezgilerle dolduruyor. Başkentin kalabalık ve turistik caddelerinde, her yaştan kadın ve erkek laternacılar görmek mümkün. Bu sokak müzisyenleri, Meksika'nın tarihi ve turistik mekanlarında müzikseverlere keyifli anlar yaşatıyor.

Bu sayede turistler, tarihi mekanları keşfederken laternacıların çaldığı güzel ezgilere de kulak verme fırsatı buluyorlar. Sokaklardaki bu renkli performanslar, Meksika'nın kültürel dokusuna ve sokaklarının canlı atmosferine katkıda bulunuyor.