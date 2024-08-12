İsrailli bakanın gönüllü göç önerisi!

Yahudi şarkıcı Ofer Levi, çektiği videoda Türkiye’yi de hedef alarak "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız Tevrat düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at.” dedi.

İsrail Hükûmeti’nin Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşması yapmak yerine Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail'deki Maarif gazetesine demeç veren Ben-Gvir, Hamas'ı ezdiklerini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etmesinin "çok büyük hata" olacağını söyledi.

Ben-Gvir, "Gazze topraklarını işgal eder ve onlara yaptıklarının bedelini toprakla ödeyeceklerini söylersek, yakıt girişini durdurursak ve gönüllü göçü teşvik edersek, nihayetinde tam bir zafer elde edeceğimize inanıyorum. Bu bizim İsrail tarihinde ilk kez veya iki kez yaptığımız bir şey değil, bunu bir kez daha yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi de Netanyahu'nun, hükûmetinin düşmesi anlamına gelse bile ABD baskısı altında Hamas ile anlaşmaya varmak için görüşmelere katılacağını yazdı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, Gazze'de ateşkes müzakereleri için tarafların 15 Ağustos Perşembe günü Doha veya Kahire'de bir araya geleceğini, müzakere görüşmelerine İsrail'in bir heyet göndereceğini açıkladığını ve "Hamas'ın heyet göndereceğinin" Katar tarafından taahhüt edildiğini söylemişti.

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Diyelim ki şarkıcı Ofer Levi bir fanatiktir ve her toplumda bu tür insanlar bulunabilir fakat Gazze’nin tamamen boşaltılmasını isteyen kişi, İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı’dır! Üstelik Refah sınır kapısında biriken 1 milyon Filistinlinin, kuzeye doğru göç edebileceğine dair ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’in açıklaması da var. Austin, geçtiğimiz Mayıs ayında, ABD Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen bütçe oturumunda, Refah’ta sivillerin hepsinin tahliyesinin gerçekleşmesi konusunda şüpheleri olduğunu belirtmiş, “1 milyon insanın nereye gidebileceği” sorusuna ise “muhtemelen Kuzeye” şeklinde karşılık vermişti!

Bu açıklamalar ABD ve İsrail hükûetlerinin, Gazze’nin ve Filistinlilerin geleceği konusunda ortak bir karara vardıkları ve bu kararı uygulamakta olduklarının delilidir.

Altın madalyada altın oranı yüzde 1!

Strateji uzmanı emekli General Nejat Eslen, “Paris Olimpiyatları hakkında genel değerlendirme” başlığı altında şu notları paylaştı:

*Olimpiyat açılışı, LGBT şovuna dönüştürülmüş ve böylece olimpiyat tek cinsiyetli toplum oluşturma gayretlerine alet edilmiştir.

*Oyunlarda farklı kromozomlu, erkeksi sporcular kadınlarla yarıştırılarak aynı amaca hizmet edilmiştir.

*Olimpiyat oyunlarına plaj voleybolu, üçlü basketbol, badmington, tırmanma gibi gereksiz branşlar eklenmiş, bu nedenle de ana branşların değeri göreceli olarak azalmıştır.

*Bu olimpiyat Türkiye için başarısız olmuştur. Bunun ana nedeni ülkede futbola verilen gereksiz değerdir. Medya futbol dışındaki sporları yok saymaktadır. Türkiye'de süper ligin lider takımları ulusal takımlar değildir. Bu takımlar ciddi alt yapıları olmayan yabancı oyuncular topluluğudur. Futbola verilen önem bu şekilde devam ettikçe diğer branşlarda başarılı olmak daha da zorlaşacaktır.

*Ata sporu güreşte de Türkiye başarısız olmuştur. Yağlı ve karakucak gibi kaynaklardan potansiyeli olan gençlerin minder güreşine yönlendirilmesi gerekir.

*Olimpiyatlarda alınan sonuçlar, ülkenin mevcut durumunun ve gerçekte var olmayan yüz yıl vizyonunun aynasıdır.

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Bir önemli değerlendirme de X’te, Thebest adıyla sayfası bulunan Figen öğretmenden geldi. Mesajı aynen şöyle:

“Olympic gold medals; 1908: 100% gold 2024: 1% gold!”

Yani 1908 Londra olimpiyatlarında verilen altın madalyanın yüzde yüzü altındı. 2024 Paris Olimpiyatlarında altın diye verilen madalyaların ise yüzde 1’i altın...

Thebest’e verilen cevaplardan birinde ise “2024 Olimpiyatları'nda 400 etkinlik vardı, 1908'de ise 43 etkinlik. Paris’te yüzde 100’ü altın olan madalya dağıtsalardı, elimizde altın kalmazdı” deniliyor. Herhalde cevabı veren Fransız...