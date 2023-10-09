İsrailli müzisyenin İstanbul konseri iptal edildi

İsrailli müzisyen Riff Cohen'in İstanbul konserinin iptal edildiği bildirildi.

Konuya ilişkin PRS İletişim'in yazılı açıklamasında, 5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'nde 12 Ekim Perşembe akşamı yapılması planlanan konserin, Cohen'in isteği üzerine iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada sanatçının, ülkesindeki olaylar üzerine konseri gerçekleştiremeyeceğini festival yönetimine ilettiği aktarıldı.

Riff Cohen konseri için bilet alanların, biletlerini 11 Ekim'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'ndeki Angelique Kidjo konseri için kullanabilecekleri veya iade edebilecekleri duyuruldu.