İsrailliler İstanbul’a akın ediyor

İsrail ve Gazze'de yaşanan çatışmalardan kaçarak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na ulaşan yüzlerce yolcu uçaklarla Türkiye'ye geliyor.

KAYNAK: DHA
İsrailliler İstanbul’a akın ediyor

Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' sonrası İsrail'in Gazze'deki saldırılarını yoğunlaştırmasının ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. Çoğunluğu İsrail vatandaşı olan yolcular İsrail havayolu şirketi El Al ve Türk Hava Yolları (THY) uçaklarıyla Türkiye'ye geldi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu bazı yolcular İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti. Bazı yolcular ise Antalya ve İstanbul'a gelmeyi tercih etti.

tel-aviv-istanbul-hattinda-yolcu-yogunlugu-2381-dhaphoto2.jpg

İSRAİL HAVALİMANLARINDA TELAŞLI KALABALIK
İsrail ve Gazze'de saldırıların yoğunlaşmasının ardından uçakla Türkiye'ye gelen İsrail vatandaşı David Pacalmer, "Hepimiz olanlar hakkında çok üzgünüz. Akrabalarımız güneyde sıkıştı. Biz de oradaydık. Evlerinde saklanıyorlar. Sokakta vurulma ihtimalleri var. Orduda bir yeğenim var. Gazze'ye gidecek. Onun için endişeleniyoruz. Havalimanı kalabalıktı ancak uçaklar iniş ve kalkış yapıyordu. İnsanlar gitmeye çalışıyor ve sabırsızlar. Biletimi aylar önce aldım. Birkaç kez uçuşum iptal edildi. Teksas'a gidiyorum "dedi.

tel-aviv-istanbul-hattinda-yolcu-yogunlugu-5836-dhaphoto11.jpg

Victor Wayner ise, "Çok fazla güvenlik vardı. Herkes için çok üzücü bir durumdu. Havalimanında çok insan vardı. Çok sayıda uzun kuyruklar vardı. Yaklaşık 1 ay önce biletimi aldım. Uçağım biraz gecikti ancak herhangi bir problem olmadı" diye konuştu.

Öne Çıkanlar
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Hamas kime hizmet ediyor?
Hamas kime hizmet ediyor?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
Emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Hangi emekliler 5 bin TL ikramiyeden yararlanacak?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
Aşırı ısınma sorunundan sonra iPhone 15'te bir skandal sorun daha çıktı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
SİBERAY "sahte sitelere" karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın Gündem
SİBERAY "sahte sitelere" karşı uyardı: Bu tür linklere tıklamayın
Tolga Karel'in 'ateş çemberi' paylaşımı gündem oldu Magazin
Tolga Karel'in 'ateş çemberi' paylaşımı gündem oldu
Cemel Canpolat’ın İmamoğlu hakkında söylediği sözler İBB Meclisi’ne taşındı. AKP soru önergesi verdi Gündem
Cemel Canpolat’ın İmamoğlu hakkında söylediği sözler İBB Meclisi’ne taşındı. AKP soru önergesi verdi
Tayvan'dan Çin'e barış çağrısı Dünya
Tayvan'dan Çin'e barış çağrısı
Fatih Tekke Süper Lig'e geri dönüyor Spor
Fatih Tekke Süper Lig'e geri dönüyor
Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı Magazin
Şevval Sam hakkındaki bomba gerçek ortaya çıktı
Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu Gündem
Son Dakika... THY İsrail seferlerini durdurdu