İşsizlik de istihdam da azaldı: Macaristan'da ekonomik paradoks

Macaristan ekonomisinden gelen son verilere göre, ülkenin işsizlik oranı mart-mayıs 2025 döneminde %4,3 olarak kaydedildi. Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki %4,4 seviyesine göre küçük bir iyileşme gösteriyor. Ulusal İstatistik Ofisi tarafından açıklanan verilere göre, işsiz sayısı bir yıl öncesine göre 5 bin kişi azalarak 211 bin 500'e düştü. İşsizlerin 116 bin 700'ü erkeklerden, 94 bin 800'ü ise kadınlardan oluştu. Erkeklerde işsizlik oranı %4,5, kadınlarda ise %4,1 seviyesinde sabit kaldı.

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İŞ ARAMA SÜRELERİ VE UZUN SÜRELİ İŞSİZLİK

İş arama süresine ilişkin detaylar da dikkat çekici. Ortalama iş arama süresi 12,8 ay olarak belirlendi. İşsizlerin %42,1'i üç aydan kısa süredir iş ararken, %33,2'si bir yıldan fazla süredir iş bulamamış durumda. Bu durum, uzun süreli işsizliğin hala önemli bir sorun teşkil ettiğini gösteriyor.

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İSTİHDAMDA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ

İşsizlik oranındaki düşüşe rağmen, istihdam edilen kişi sayısında yaşanan azalma endişelere yol açıyor. Toplam istihdam edilen kişi sayısı 38 bin kişi azalarak 4 milyon 673 bine geriledi. Bu düşüşün 18 bin 400'ü erkek istihdamında gözlenirken, kadın istihdamında 19 bin 600 kişilik bir azalma yaşandı. Erkeklerin istihdam sayısı 2 milyon 478 bine, kadınlarınki ise 2 milyon 195 bine düştü.

Macaristan ekonomisi, Avrupa Birliği'nin genel ekonomik görünümünden etkilense de, bu veriler ülkenin işgücü piyasasında yeni dengeler arayışında olduğunu gösteriyor. Hükümetin istihdamı artırıcı ve işsizliği azaltıcı yeni politikalar geliştirmesi bekleniyor.

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İŞSİZLİKLE İSTİHDAM AYNI ANDA NASIL AZALIR?

Bir ülkede hem işsizlik oranının hem de istihdam sayısının aynı anda düşmesi, işgücüne katılım oranındaki azalmayla açıklanır. Bu durumda, iş aramayı bırakanlar veya emekli olanlar işgücü havuzundan çıkar. Bu durum matematiksel olarak şöyle ifade edilir:

İşsizlik Oranı = (İşsiz Sayısı / İşgücü) x 100

Eğer işgücü küçülürse, işsiz sayısı azalsa bile istihdam edilen kişi sayısı da düşebilir. Bu durum, ekonomideki yapısal sorunlara veya demografik değişimlere işaret edebilir.