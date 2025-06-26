Kanada çelik sektöründen hükümete uyarı: "Binlerce insan işsiz kalacak"

Kanada'nın önde gelen çelik üreticileri, hükümetin çelik ithalatını sınırlamaya yönelik mevcut planlarının sektördeki krizi çözmekten uzak olduğunu ve ABD'nin uyguladığı tarifeler nedeniyle binlerce kişinin daha işini kaybedebileceği uyarısında bulundu.

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HÜKÜMETİN ADIMLARI YETERSİZ BULUNUYOR

Başbakan Mark Carney liderliğindeki hükümet, geçtiğimiz hafta çelik ithalatını sınırlamak amacıyla yeni bir tarife oranı kotası getirmiş ve Trump yönetimiyle süren ticaret görüşmelerinin seyrine göre 21 Temmuz'da ABD çelik ürünlerine uygulanan tarifeleri ayarlayabileceğini belirtmişti. Ancak, ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı tarifeleri yüzde 50'ye çıkarmasına karşın, Kanada'nın misilleme vergilerini yüzde 25'te tutması sektör temsilcilerince eleştirildi.

Kanada Çelik Üreticileri Birliği CEO'su Catherine Cobden, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Sevkiyatlarımız önemli ölçüde azaldı ve bugüne kadar yaklaşık 1.000 iş kaybı yaşadık, binlercesine daha hazırlanıyoruz" dedi. Cobden, "Acil önlemlerin içinde bulunduğumuz krizi ele almamasından endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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ENDİŞELER VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Maliye Bakanlığı sözcüsü Audrey Milette, perşembe günü yaptığı açıklamada, tarife oranı kotasının Kanada ile serbest ticaret anlaşması olmayan ülkelerden yapılan ve geçen yılki 2,6 milyon metrik ton seviyesini aşan çelik ithalatına yüzde 50 ek vergi uygulayacağını belirtti. Milette, "Duyurduğumuz sadece ilk adım. Bunlar geçici ve ayarlanmış önlemler olup, ABD ile devam eden görüşmelerin sonucuna bağlı olarak genişletilebilir. Gerektiğinde yanıtımızı ayarlamaya hazırız" dedi.

Algoma Steel Group Inc. ve ArcelorMittal SA gibi üreticileri temsil eden birlik, tarife oranı kotasının "sektörümüzü desteklemek için yeterli olmayacağını" ifade etti. Birleşik Çelik İşçileri Sendikası da hükümetin planını "çok dar" bularak, 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, Güney Kore ve Vietnam gibi ülkelerden yapılan ithalatın üçte ikisine uygulanmadığını, buna rağmen defalarca damping ihlallerinin yaşandığını belirtti.

Hükümet, önümüzdeki haftalarda çelik ve alüminyum damping riskini ele almak için yeni tarife önlemlerini açıklayacak. Bu önlemler arasında, bir çelik ürününün menşeinin ihraç edildiği ülke yerine "eritildiği ve döküldüğü" yere göre belirlenmesi yer alıyor. Başbakan Carney ve yetkilileri, ABD tarifelerinin küresel üreticilerin sevkiyatlarını Kanada'ya yönlendirmesinden endişe ediyor.