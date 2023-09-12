İşsizlik sigorta fonunun varlığı arttı. Bakalım kaç işsiz yararlanabilecek mi?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Ağustos ayında bir önceki aya göre 8 milyar 301,3 milyon TL artış gösterdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İşsizlik sigorta fonunun varlığı arttı. Bakalım kaç işsiz yararlanabilecek mi?

İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı Ağustos ayında bir önceki aya göre 8 milyar 301,3 milyon TL artış gösterdi.

İŞKUR'un "İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni"nde yer alan verilere göre, Temmuz sonu itibarıyla 144 milyar 108,0 milyon TL olan Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı Ağustos sonunda 152 milyar 409,7 milyon TL seviyesine yükseldi.

Bültende verilen bilgiye göre, 8 Eylül 2023 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 151 milyar 477,5 milyon TL oldu.

Fon varlığının yüzde 75,72'si tahvil, yüzde 24,16'sı mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 78,46, mevduat miktarı yüzde 21,54 seviyesinde bulunyordu.

İŞSİZLİK SİGORTASI FONU ÖDEMELERİ

Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 18 milyon 576 bin 178 kişi başvururken, 10 milyon 177 bin 954 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere Fon'dan 62 milyar 429,4 milyon TL ödeme yapıldı.

Ağustos ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 375 bin 12 kişi için ödeme miktarı 1 milyar 546,8 milyon TL oldu.

Aynı ayda önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte, 3 bin 951 kişi için 9 milyon 488 bin 916 TL kısa çalışma ödemesi yapıldı.

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