İştahınıza tekme atmak için bu haberi okuyun

Zayıflamaya yardımcı olan çaylar ilk başta inandırıcı gelmeyebilir, ancak doğru karışımlar ve doğru kullanım ile bu çaylar gerçekten kilo vermenize yardımcı olabilir.

İşte size birkaç etkili zayıflama çayı ve tarifleri:

Nane Çayı

Nane çayı sindirimi hızlandırır ve fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. Her gün bir fincan nane çayı içmek yemek yeme isteğinizi azaltarak, sadece gerektiği kadar yemenizi sağlar.

Tarifi:

Bir kaşık taze veya kuru nane yaprağını kaynar suya ekleyin. Yaprakları 5 dakika kaynatın ve ardından süzün. Çayınızı biraz tatlandırmak isterseniz, bal ekleyebilirsiniz.

Gül Çayı

Gül çayı, vücuttaki toksinleri temizlediği ve kabızlığı önlediği için metabolizmayı düzenler. Lezzetli ve yapımı kolaydır.

Tarifi:

Taze gül yapraklarını bir kaşık çay yaprağı ile karıştırın. 4-5 dakika kaynatarak hazırlayın.

Yeşil Çay

Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda yağ yakımını da destekler.

Uzmanlara göre kilo sorunu olanların, yemeyi ödül veya ceza olarak görmeleri yeme bozukluklarının başlıca sebeplerindendir.

STRES VE İŞTAH

Fiziksel açlık ve sahte açlık arasındaki farkları anlamak, iştah kontrolü için önemlidir. Gerçek açlık, baş ağrısı, halsizlik ve kan şekeri düşmesi gibi fiziksel belirtilerle kendini gösterir. Bunun aksine, sahte açlık genellikle stres, uykusuzluk ve susuzluk gibi duygusal veya fiziksel olmayan nedenlerle tetiklenir.

Stres, dildeki tat alma reseptörlerini aktive ederek iştahı artırır. Çevresel faktörler de iştahı etkiler. Örneğin, evin rengi, restoranlardaki ışıklandırma ve markette çalan müzik gibi faktörler besin seçimini etkileyebilir.

İŞTAH KONTROLÜNE YARDIMCI 12 BESİN

Elma: Su ve pektin lifi sayesinde midede hacim oluşturur. Yemekten önce yarım elma ve bir bardak su içmek iştah kontrolü sağlar. Avokado: İçerdiği iyi yağlar iştahı kontrol eder ve yağ yakımını destekler. Kurubaklagiller: Yüksek protein içeriği ile tok hissettirir. Çorba: Yemek öncesi bir kase çorba, midede hacim kaplar ve kalori alımını azaltır. Turşu: Probiyotik kaynağı olarak sindirimi destekler ve iştahı kontrol eder. Pul Biber: Yemeklere pul biber eklemek doygunluk hissini artırır. Yumurta: Güne yumurtayla başlamak öğleye kadar tok kalmanızı sağlar. Bitter Çikolata: Hem tatlı hem de tuzlu isteğini baskılar. Kuruyemiş: Çiğ olarak tüketildiğinde iştah baskılayıcıdır. Yulaf: Protein, lif ve beta glukan içeriğiyle tokluk süresini uzatır. Su: Açlık hissediyorsanız önce su içip 10 dakika beklemek kalori alımını azaltabilir. Süt ve Süt Ürünleri: Protein içeriğiyle doygunluk hissi sağlar.

GERÇEKTEN AÇ MISINIZ?

Gerçek açlık ve duygusal açlık arasında ayrım yapmanın yolları:

Duygularınızı Tanıyın: Stresli, üzgün veya sıkılmış mısınız? Bu duygusal durumlar sizi yemeye yönlendirebilir. Açlığınızı Değerlendirin: Fiziksel belirtileri gözlemleyin. Mideniz gurulduyor mu? Enerji düşüklüğü hissediyor musunuz? Zamanlayın: En son ne zaman yemek yediniz? Yakın zamanda yemek yediyseniz ve yeniden açlık hissediyorsanız, bu duygusal açlık olabilir. Bir Bardak Su İçin: Susuzluk da açlıkla karışabilir. Bir bardak su içip 10 dakika bekleyin. Eğer açlık hissi geçmezse, bu gerçek açlık olabilir.

İŞTAH KONTROLÜ İÇİN İPUÇLARI