İstanbul 2024'e böyle “Hoş geldin” dedi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul 2024'e böyle “Hoş geldin” dedi
İstanbul, 2024 yılına 'Merhaba' dedi. İstanbul'un dört bir yanında yapılan kutlamalarda meydanlar doldu taştı.

2024 yılına “Merhaba” diyen İstanbullular yeni yılı coşkuyla kutladı. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle, yeni yıl ıslıklar ve alkışlar eşliğinde karşılandı.

İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Taksim, bu yıl da yılbaşı kutlamalarının adresi oldu. Caddeler süslendi, sokaklar ışıl ışıl aydınlatıldı.

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Yeni yılı İstiklal Caddesi ve Beyoğlu'nda kutlamak isteyen yerli ve yabancı ziyeretçiler ise günün erken saatlerinden itibaren sokakları dolup taşırdı.

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POLİS EKİPLERİNDEN YOĞUN ÖNLEM

Polis ekipleri, İstiklal Caddesi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, metrodan çıkan vatandaşların ve caddeye gelenlerin üst ve çantalarını aradı.

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Güvenlik önlemleri kapsamında, gece boyunca Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy başta olmak üzere 2 bin 500 nokta, 15 bin kamera ile izlendi. İstanbul'da da yılbaşı için 55 bin güvenlik gücü görevlendirildi.

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ATLI POLİSLER EŞLİĞİNDE YILBAŞI DENETİMİ

İstiklal Caddesi'nde, yılbaşı öncesinde alınan tedbirler kapsamında, atlı polisler ve polis köpekleri de yılbaşı kutlamaları için görevlendirildi.

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Yılbaşı kutlamalarında kimilerinin tercihi ise Nişantaşı ilçesi oldu. Nişantaşı’nda bir araya gelen vatandaşlar yeni yıla saniyeler kala 10'dan geriye doğru sayarak yeni yıla girdi. Genci yaşlısı yeni yılı coşkuyla karşıladı.

KIZ KULESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

İstanbul’da 2024'ün ilk saatlerinde Kız Kulesi ve İstanbul Boğazı havadan görüntülendi. Kız kulesindeki ışıklı şölen izleyenleri büyüledi.

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İŞTE İSTANBUL'UN YENİ YILINDAN KALAN FOTOĞRAFLAR:

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