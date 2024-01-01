Yeni yılın ilk bebeği saat 00.00'da Antalya'da dünyaya geldi

Kaynak: İHA
Yeni yılın ilk bebeği saat 00.00'da Antalya'da dünyaya geldi
Antalya'da 15 ocakta doğması planlanan Kuzey bebek, annesinin sancıları artınca yeni yılın ilk saniyesinde dünyaya geldi.

Antalya'da yaşayan Fevzi (28) Hafize Karabacak (23) çiftçi, 15 Ocak'ta dünyaya gelmesi planlanan ilk bebeklerinin heyecanı için gün sayarken, anne adayı Hafize Karabacak'ın yılbaşı öncesinde sancısı tuttu. Eşiyle birlikte hastaneye giden anne adayının erkek bebeği saatler tam 00.00'ı gösterirken dünyaya geldi.

36 haftalık, 2 kilo 705 gram olarak dünyaya gelen bebeklerine ‘Kuzey' ismini veren çift, çocuk sahibi olma ve yılbaşı sevincini bir arada yaşadı. Hastane yönetimi tarafından Noel baba tulumuyla annesinin kucağına verilen Kuzey bebek, anne ve babasına apayrı bir duygu yaşattı.

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“YILBAŞINI TAMAMEN UNUTTUK”

Baba Fevzi Karabacak, “Sancı probleminden dolayı beklediğimizden önce oldu biraz. Evde güzel bir yılbaşı planlıyorduk, daha güzel bir yılbaşıyla karşılaştık. Hastanede girmek zorunda kaldık. Bizim için bebeğimizin sağlıklı olması önemliydi. Sağlığında da herhangi bir problem yok. Doğum saati 00.00 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşını tamamen unuttuk, bizim için Kuzey yılbaşı oldu” diye konuştu.

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“YILBAŞIMIZ KUZEY OLDU”

Duygularının anlatan anne Hafize Karabacak, “2024 yılına evde gireceğime, hastanede kucağımda bebekle girdim. Tam saat 12'de doğdu, çok şanslı bir bebek. O yüzden çok mutluyum. Doğum 15 Ocak'taydı. Yılbaşımız Kuzey oldu. Hastane ekibine çok teşekkür ediyorum. Doktorum çok ilgili ve alakalıydı. Oğluma yılbaşı tulumu giydirmişler ve çok yakıştı. Doğumum rahat oldu ve bebeğimi kucağıma aldığımda her şey değişti” ifadelerini kullandı.

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