Sokakların geçen yılbaşı ile bu yılki görüntüleri yürek burktu. Aynı yer farklı yılbaşı

Türkiye’de 2023 yılının en hazin olayı olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin acısını hala yaşamaya devam ediyor. Binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği felaketin tüm şiddetini gösterdiği Hatay sokaklarındaki geçen yılbaşı görüntüleri ve bu seneki durumu yürekleri sızlattı.

Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem ile bir kez daha yüzleşti.

Felaketin ardından 11 ay geçmesine rağmen binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi, on binlercesinin de sevdiklerini ve yakınlarını veda etmesi unutulmadı.

Depremin şiddetini en çok hissettirdiği illerden Hatay'da paylaşılan bir görüntü yürekleri burktu.

Görüntülerde Hatay Antakya merkez ilçesi Saray Caddesi 2023’e giriş kutlamaları ile bu sene 2024’e merhaba dememize dakikalar kaldığı zamandaki durumu gözler önüne serildi.

Karşılaştırıldığında bu iki fotoğraf arasında sadece 11 ay olduğu ve aynı yerde çekilmiş görüntülerde, artık büyük umutların yerinde enkazlar duruyor.