Sokakların geçen yılbaşı ile bu yılki görüntüleri yürek burktu. Aynı yer farklı yılbaşı

Kaynak: Haber Merkezi
Sokakların geçen yılbaşı ile bu yılki görüntüleri yürek burktu. Aynı yer farklı yılbaşı
Bu gece itibarıyla 2023’a elveda derken bu yıl ülkece hafızalarımızda kazınan büyük yıkımın izleri Hatay sokaklarında yaşıyor. Hatay’da geçen yılbaşı ve bu seneki yılbaşında aynı yerde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Türkiye’de 2023 yılının en hazin olayı olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremin acısını hala yaşamaya devam ediyor. Binlerce insanımızın yaşamını yitirdiği felaketin tüm şiddetini gösterdiği Hatay sokaklarındaki geçen yılbaşı görüntüleri ve bu seneki durumu yürekleri sızlattı.

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Türkiye 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem ile bir kez daha yüzleşti.

Felaketin ardından 11 ay geçmesine rağmen binlerce insanımızın hayatını kaybetmesi, on binlercesinin de sevdiklerini ve yakınlarını veda etmesi unutulmadı.

Depremin şiddetini en çok hissettirdiği illerden Hatay'da paylaşılan bir görüntü yürekleri burktu.

Görüntülerde Hatay Antakya merkez ilçesi Saray Caddesi 2023’e giriş kutlamaları ile bu sene 2024’e merhaba dememize dakikalar kaldığı zamandaki durumu gözler önüne serildi.

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Karşılaştırıldığında bu iki fotoğraf arasında sadece 11 ay olduğu ve aynı yerde çekilmiş görüntülerde, artık büyük umutların yerinde enkazlar duruyor.

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