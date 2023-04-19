İstanbul Aydın Üniversitesi'nde fahiş zam. Öğrenciler isyan etti

Editör: Sami GÜREL

İstanbul Aydın Üniversitesi, öğrencilere yeni dönem için yüzde 130'a varan oranda zam yapıldığını duyurdu.

'Kepazelik' olarak değerlendirilen bu karara öğrenciler ve velileri isyan etti.

Kimsenin gelirinin bu oranda artmadığı belirtilirken, üniversitenin öğretim görevlilerine ve çalışanlarına ne kadar zam verdiği merak konusu oldu.

Üstelik üniversitenin depremden sonra uzun süre kapalı kaldığı ve bu nedenle giderlerinin de bir hayli düştüğü ve kar rekoru kırdığı ileri sürüldü.

Üniversitenin öğrencileri İstanbul Aydın Üniversitesi'nin ana kampüsü önünde protesto gösterisi yapıldı.

ÜNİVERSİTE SANKİ BİR TİCARETHANEYMİŞ GİBİ KAR ETMEYE Mİ ÇALIŞIYOR

Burada yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Birçok arkadaşımız hâlihazırda öğrenim ücretlerini ödemek için haftanın birkaç günü çalışmak zorunda kalırken bu zamlardan sonra daha ne yapmamız bekleniyor? En önde gelen haklarımızdan olan eğitim hakkımızı elimizden alınmaya çalışılıyor.

Eğitim hakkımız üzerinde üniversite sanki bir ticarethaneymiş gibi kar etmeye mi çalışıyor?

Hukuken baktığımızda Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 28. Maddesine göre vakıf üniversiteleri kar edemezler. Bütçesinin büyük çoğunluğu bizler tarafından oluşturulan bu üniversitelerin de bütçesinin şeffaf olması gerekmekte.

Sadece yapılan zamların açıklanmasını değil aynı zamanda bütçenin nereye kullanıldığını da öğrenmek istiyoruz. Zarar ediyoruz denilerek yapılacak zamların bizim açımızdan hiçbir güvenilir tarafı yoktur.”

AYDINLIK BİR GELECEK OLACAKSA…

Açıklamada ifade edilen taleplerin tamamı ise şu şekilde:

"Biz, yaz ayında üniversite sınavı dönemi geldiğinde reklamlara ne kadar para harcandığını tahmin edebiliyoruz. Reklamlara bu kadar para harcayan okulumuzun fahiş zamlarla bizi mağdur etmemesini talep ediyoruz. Hem o reklamlarda hem de bize söylediğiniz gibi “Aydınlık bir gelecek” olacaksa eğer o “aydınlık” geleceğin böyle kurulamayacağını söylüyoruz.

Öğrencileri fahiş zamlarla baş başa bırakarak eğitim hakkımızın zora sokulduğu bir durumda o geleceği kuracak olan öğrenciler olarak üniversiteye devam edemeyiz. Soruyoruz; böylesi bir durumda o geleceği kimlerle kurmayı planlıyorsunuz? Buradan taleplerimizi de tekrarlıyoruz;

Öğrenim ücretlerine yapılacak tüm zamlar geri çekilsin. Yapılması planlanan zamda bütçe ve bilanço şeffaf bir şekilde açıklansın. Depremzede tüm arkadaşlarımızın borçları silinsin.

Bu taleplerimiz yerine getirilmediği takdirde de birçok arkadaşımızın okula devam edemeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz. Bizler de taleplerimiz yerine getirilene kadar burada olmaya devam edeceğiz!”