İstanbul barajlarında alarm

Nüfus kalabalığı yağış azlığı derken barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Yıl boyunca beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 12 Haziran Pazartesi günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 40'ı aştı. İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 46,88 seviyelerine geriledi. Son üç ayda bu gerileme yüzde 12'ler seviyesinde...

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli ve Darlık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 26,3 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 30,6 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı yüzde 4,22 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 4,53 oldu. Papuçdere ve Kazandere barajlarında su kaydı son 3 ayda yüzde 8-9 civarlarına ulaştı...

İşte barajlarda güncel veriler;