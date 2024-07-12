İstanbul barajlarındaki doluluk oranında büyük düşüş! İSKİ son verileri açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul barajlarındaki doluluk oranında büyük düşüş! İSKİ son verileri açıkladı

İstanbul'da su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre yüzde 65.51 seviyesine geriledi.

Barajlarda son durum!

Yağışların etkisiyle baraj doluluk oranı yüzde 83’e kadar yükselmişti, aşırı sıcaklar nedeniyle düşüş yaşanmaya başladı.

İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 70'in altına inerek yüzde 65.51 oldu. Bu verilere göre, Terkos Barajı en yüksek su miktarına sahipken, Istrancalar Barajı en düşük su miktarına sahip olan barajlar arasında yer alıyor.

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İSKİ'nin verilerine göre 12 Temmuz itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 35.73

• Büyükçekmece Barajı yüzde 61.34

• Darlık Barajı yüzde 66.18

• Istrancalar Barajı yüzde 35.67

• Kazandere Barajı yüzde 42.72

• Elmalı Barajı yüzde 66.79

• Ömerli Barajı yüzde 74.06

• Pabuçdere Barajı yüzde 49.5

• Sazlıdere Barajı yüzde 55.86

• Terkos Barajı yüzde 77.32

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