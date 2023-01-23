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İstanbul barajlarında su seviyesi 30'un altına düştü

Marmara Bölgesi'nde yağışların azalmasıyla İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 30'un altına düştü.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 15:16
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İstanbul barajlarındaki doluluk son 10 yılın en düşük seviyesinde

İstanbul barajlarında su seviyesi 30'un altına düştü
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İSKİ verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ocak ayında yüzde 55,25 olan barajlardaki doluluk oranı 23 Ocak itibarıyla yüzde 29,96'ya düştü.

Her yılın ocak ayı verilerine göre, son 10 yılın en düşük doluluk oranı bu sene ocak ayında yaşandı. Barajlardaki doluluk oranının yüzde 50'nin altına düştüğü diğer tarihler ise yüzde 31,8 ile 23 Ocak 2021, 32,91 ile 23 Ocak 2014 oldu.

Barajların 23 Ocak tarihli doluluk oranı Pabuçdere'de yüzde 4,22, Kazandere'de yüzde 4,22, Alibey'de 16,06, Istrancalar'da yüzde 25,32, Elmalı'da yüzde 26,22, Darlık'ta yüzde 27,8, Ömerli'de yüzde 32,69, Büyükçekmece'de yüzde 33,13, Sazlıdere'de yüzde 35,86, Terkos'ta 36,2 olarak ölçüldü. (AA)

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Selin
23.01.2023 15:36
Su kıtlıgı gelıyor efendım. ıstanbul barajının 60 sevıyesıne cıkması gerekır yıllık bazda yoksa kıtlık kapıdadır.  
 
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