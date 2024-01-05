İstanbul barajlarındaki son durumu İSKİ açıkladı! İşte doluluk oranı

Kurak geçen yaz mevsiminin ardından baraj doluluk oranları yüzde 16 seviyelerine kadar inmiş, ciddi bir susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalınmıştı.

İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlar, son yağışların ardından yükselişe geçti. Özellikle kasım ve aralık ayındaki yağışlar barajları doldurdu.

İSKİ’nin son verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde 52,44'e ulaştı. En dolu baraj, yüzde 84,64 ile Elmalı oldu. Elmalı'yı yüzde 69,82 ile Ömerli, yüzde 63,84 ile ise Darlık barajları izledi.

İŞTE İSKİ'NİN VERİLERİNE GÖRE BARAJLARDA SON DURUM

Papuçdere Barajı yüzde 25,01, Sazlıdere barajı yüzde 35,57, Büyükçekmece Barajı yüzde 43,97, Alibeyköy Barajı yüzde 61,5, Terkos Barajı yüzde 43,82, Kazandere Barajı yüzde 41,77, Istrancalar Barajı yüzde 44,84.