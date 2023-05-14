İstanbul Barosu'ndan avukatlara kritik uyarı

İstanbul Barosu, sosyal medya hesabından hukuki destek ihtiyacı devam edeceğinden avukatların görev yerlerinden ayrılmaması ricasından bulundu.

İstanbul Barosu'ndan avukatlara kritik uyarı

İstanbul Barosu, Twetter hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamada "Seçimin hukuki güvenliğinin en önemli parçası ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarıdır. Sonuç itirazları bu tutanaklarla yapılabilmektedir.

Sandık kurulu üyeleri ve müşahitler tarafından sonuç tutanaklarının fotoğrafı ya da fotokopisi ile yetinilmeyerek, bu kişilerce ıslak imzalı tutanakların teslim alınması, seçmen iradesinin sonuçlara doğru yansıması için hayati önemdedir.

Sandık sonuçlarının ilçe seçim kuruluna teslim edilerek birleştirme tutanakları düzenlenene kadar hukuki destek ihtiyacı devam edeceğinden, okullardan ve ilçe seçim kurullarının toplandığı salonlardan ayrılınmaması önemle rica olunur" denildi.

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