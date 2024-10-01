Hırsızları önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Hırsızları önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

Başakşehir'de evlere girerek hırsızlık yaptığı iddia edilen 3 kişiyi yakalayan mahalle sakinleri, hırsızlar önce dövdü sonra polise teslim etti.

Başakşehir'de olay iddiaya göre şöyle gelişti: Güpegündüz evlere girerek hırsızlık girişiminde bulunan 3 şüpheliye çevredeki bir kişi müdahale etti. Yakalanan şüpheliler önce mahalleli tarafından darbedildi daha sonra polise teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul- Başakşehir'de güpegündüz eve giren şüpheliler, dövülerek polise teslim edildi

Olay, dün sabah saatlerinde Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa gelen 2 şüpheliden birisi etrafı gözetledi. Etrafı gözetleyen şüpheli dışarıda beklerken, diğer 2 şüpheli güpegündüz evlere girerek hırsızlık yapmaya çalıştı.

İstanbul- Başakşehir'de güpegündüz eve giren şüpheliler, dövülerek polise teslim edildi

Birden fazla eve giren şüpheliler, bazı evlere kapıdan girerken bazılarına da çitlerin üstünden atlayarak girdi. Şüpheliler, bir evin bahçe kapısını zorladığı sırada mahallelinin fark etmesi üzerine kaçmaya başladı.

İstanbul- Başakşehir'de güpegündüz eve giren şüpheliler, dövülerek polise teslim edildiKısa takibin ardından çevredeki bir vatandaş tarafından yakalanan şüpheliler, dövülerek polise teslim edildi. Şüphelilerin evlere girdikleri ve yakalanarak darbedildikleri anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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