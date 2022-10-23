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İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:06
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kadroya Öğretim Üyesi alınacaktır. 

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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