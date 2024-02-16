İstanbul Boğazı'nda kahreden olay! Peş peşe denize atlayan sevgililer boğularak öldü

Olay, dün sabaha karşı Emirgan Sahili’nde meydana geldi. Aleyna Sarıkaya ve sevgilisi Ramazan Kaya, yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi önüne gelmişti.

PEŞ PEŞE DENİZE ATLADI

İddiaya göre bir süre otomobilde oturan Sarıkaya ve Kaya arasında tartışma çıktı. Bir anda otomobilden inen Aleyna Sarıkaya, koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan Kaya da onu kurtarmak için denize girdi.

SAHİL GÜVENLİK VE DENİZ POLİSİ ÇIKARDI

Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi geldi. Yapılan çalışmaların ardından Sarıkaya ve Kaya denizden çıkarıldı.

2 SEVGİLİ KURTARILAMADI

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sevgililer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sevgililer hayatını kaybetti.