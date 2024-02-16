Enes’in cezası belli oldu. Eski sevgilisinin aracını sıkıştırarak ölümüne sebep oldu

Kaynak: DHA
Enes’in cezası belli oldu. Eski sevgilisinin aracını sıkıştırarak ölümüne sebep oldu
Kayseri’de eski sevgilisi Şeyda Kocaoğlu’nun (19) takip edip, şerit ihlali yaparak aracını sıkıştırmasıyla ölümüne neden olduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan Enes Satılmış (19), 8 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Ancak Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin bozma kararı sonrası yapılan yeniden yargılamada, cezası müebbet hapse çevrildi. Mahkeme, bu kararı hukuka uygun bularak onadı.

Kaza, 13 Eylül 2022 tarihinde Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kocasinan Caddesi’nde meydana geldi. Enes Satılmış’ın yönetimindeki 01 YL 708 plakalı otomobil, Şeyda Kocaoğlu’nun kullandığı 38 ABP 077 plakalı otomobil ve karşı yönden gelen 38 ABR 067 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada sürücüler Kocaoğlu ve Y.Y. ile kamyonetteki D.B. yaralandı. Ancak Şeyda Kocaoğlu, kazadan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Enes Satılmış ise gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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Şeyda Kocaoğlu’nun ailesinin iddiasına göre, kazaya karışan Enes Satılmış, kızlarının eski sevgilisi olması ve bazı tehdit mesajları atmış olması nedeniyle soruşturma başlatıldı. Sanık Satılmış hakkında, ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan iddianame hazırlandı.

İlk duruşmada Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Enes Satılmış’a ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ancak Kocaoğlu’nun ailesinin avukatlarının itirazı sonucu dosya, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

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Dosyanın geldiği 2’nci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, dosyada bozma kararı verdi. Bozma kararında sanığın olası kastla hareket ettiği ve bu yüzden eksik ceza tayin edildiği gerekçesiyle dosya yeniden yerel mahkemeye gönderildi. Yeniden yargılanan sanık Enes Satılmış, kadına karşı kasten öldürme suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından sanığın eylemini olası kastla işlediğine hükmedilerek indirim uygulanıp cezası müebbete düştü. İyi hal indirimi ise uygulanmadı. İstinaf kararı da bu sonucu onadı.

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