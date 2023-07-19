İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, Zuhuratbaba Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda, Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay adlı sevgililer, birlikte yaşadıkları evlerinin yatak odasında ölü olarak bulundu. İki kişinin başlarından vurulduğu belirlendi.

KAYNAK: DHA
İki sevgili, yatak odasında başlarından vurulmuş olarak bulundu

Dün sabah saatlerinde yaşanan olayda, yaklaşık 3 yıldır birlikte yaşayan Cavide Sevgi Arapoğlu ve Mustafa Kolay'ın boşanma sürecinde olduğu belirtildi. Sabah erken saatlerde duyulan iki el silah sesi komşuları tarafından dışardan gelir zannedilerek ihbar edilmedi. Ancak çiftin iş yerine gelmediği fark edilince arkadaşları evlerine gitti. Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca çilingir yardımı ile içeri girmeye karar verdiler. Ancak içeri girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştılar. Mustafa Kolay ve Cavide Sevgi Arapoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekipleri, olay yerinde herhangi bir zorlama işareti bulunmaması nedeniyle Mustafa Kolay'ın önce sevgilisi Cavide Sevgi Arapoğlu'nu silahla öldürdükten sonra intihar etmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor. Cenazelerin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldüğü belirtildi.

Mahalle sakinlerinden Sara Açıklık, yaşanan trajik olayı şu şekilde aktardı: "Sabah saat 11.30 civarlarında polis ekiplerini ve ambulansları gördük. Olay yerine gittik ve komşularımızdan bilgi almaya çalıştık. Genç bir çiftmiş, biz tanımıyoruz. Orada hastanede çalışanlar ağlıyorlardı. Biz sorduğumuzda intihar olduğunu söylediler. Duyduğumuza göre, önce eşini vurmuş, sonra kendini vurmuş."

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