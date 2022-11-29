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Büyükçekmece’de 1,5 yıl önce yıktırılan köprü vatandaşların çilesi oldu

İstanbul Büyükçekmece E-5’te yol genişletme çalışmaları çerçevesinde belediye üst geçidi 1,5 yılı önce yıkıldı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 13:08
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İstanbul Büyükçekmece’de 1,5 yıl önce yıktırılan köprü vatandaşların çilesi oldu

Büyükçekmece’de 1,5 yıl önce yıktırılan köprü vatandaşların çilesi oldu
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Yıkımın ardından yerine yenisi yapılmayan üst geçit ise, engelli, yaşlı ve bebek arabalı vatandaşlara çile oldu. Vatandaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin üst geçidi bir an önce yerine yapmasını istiyor.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayı içerisinde hem ömrünü tamamladığı hem de yol genişletme çalışması amacıyla Büyükçekmece E-5 karayolu üzerinde bulunan belediye üst geçidi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yıktırılmış yerine ise yenisi yapılacağı söylenmişti. Aradan geçen 18 aya rağmen köprünün yerinde adeta yeller esiyor. En yakın üst geçidini birkaç yüz metre ötede olması ve yakında bulunan alt geçitte ise asansör olmaması nedeniyle engelli, yaşlı ve hamile vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Vatandaşlar söz verilen köprünün bir an önce yeniden yapılmasını istiyor.

Bölgede sürekli aynı yolu kullandığını ifade eden Mevlüt Aydın, “Yapılması lazım üst geçidin. Engelliler için sıkıntı var. Bazı insanlar engellilere yardımcı da oluyor çıkarıyor. Şahit oluyoruz” dedi. Asansörsüz alt geçidi kullanmak zorunda kalan bir yaşlı vatandaş ise, “ Yoruldum çıkarken. Burada bir geçit vardı o çok uzakta. Buradaki geçidi yıktılar. Eski geçidi onarsalardı daha iyi olurdu. Yapılarsa daha iyi olur bizim gibi vatandaşlar için” diye konuştu.

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