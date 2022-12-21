İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Çevre Yönetim, bünyesinde tıbbi atık bertaraf işçisi, tıbbi atık bertaraf operatörü, şoför, işçi, TIR şoförü ve kırkayak kamyon şoförü olarak istihdam etmek üzere 23 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.

ŞOFÖR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI

Erkek

En az ilköğretim mezunu

25-40 yaş arasında

Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan (Şoförlük yapmaya elverişli)

Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek

Traktör ve römorklu araç kullanma becerisi olan (geri yanaşma-damper kaldırma gibi)

Askerlik hizmetini tamamlamış

En az B sınıfı ehliyet sahibi

SRC 2-4 belgeler ve psikoteknik belgesi bulunan

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.