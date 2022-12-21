İstanbul Çevre Yönetim işçi alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Çevre Yönetim, bünyesinde tıbbi atık bertaraf işçisi, tıbbi atık bertaraf operatörü, şoför, işçi, TIR şoförü ve kırkayak kamyon şoförü olarak istihdam etmek üzere 23 işçi alacak. Son başvuru tarihi 26 Aralık 2022 olarak açıklandı.
ŞOFÖR KADROSU İÇİN MÜRACAAT KOŞULLARI
Erkek
En az ilköğretim mezunu
25-40 yaş arasında
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan (Şoförlük yapmaya elverişli)
Vardiyalı ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
Traktör ve römorklu araç kullanma becerisi olan (geri yanaşma-damper kaldırma gibi)
Askerlik hizmetini tamamlamış
En az B sınıfı ehliyet sahibi
SRC 2-4 belgeler ve psikoteknik belgesi bulunan
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.
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