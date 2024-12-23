İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı. Başakşehir FK - Kasımpaşa: 2-2

Süper Lig’in 17’nci haftasında Başakşehir FK sahasında Kasımpaşa’yı konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçta Alper Akarsu düdük çaldı. Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ile Ogün Kamacı üstlendi.

Kasımpaşa maçın ilk dakikalarında golü buldu. 3’üncü dakikada Yasin Özcan’ın uzun topunda Başakşehir FK savunması topu sektirdi, ardından Duarte’nin kaleci Muhammed Şengezer’e göndermek istediği top kısa kaldı, takipçiliğini konuşturan Nuno Da Costa araya girdi ve sol çaprazdan kaleciyi çalımlayarak dar açıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Bu gole Başakşehir FK’nin cevabı geç olmadı. 6’ncı dakikada sağ kanattan Onur’un ortasına ceza sahası içerisinde Figueiredo kafayı vurdu, kaleci Gianniotis’in müdahalesi sonrası top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.

Oyun alanına dönen topa Yasin Özcan eliyle müdahale etti. Pozisyonun devamında VAR’dan gelen uyarı sonrası hakem Alper Akarsu pozisyonu inceledi ve penaltı noktasını işaret etti. 9’uncu dakikada penaltının başına geçen Piatek, hata yapmadı ve fileleri havalandırdı: 1-1. Oyuna ağırlığını koyan Başakşehir FK, bir penaltı daha kazandı. 41’inci dakikada Onur Ergün’ün ortasında penaltı noktasından Piatek’in kafa vuruşu onunla beraber hava topuna çıkan Gökhan Gül’ün eline çarptı ve hakem Alper Akarsu direkt penaltı noktasını gösterdi. 42’nci dakikada tekrardan topun başına geçen Piatek, hata yapmadı ve topu ağlarla buluşturdu: 2-1. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip 2-1’lik üstünlükle ilk yarıyı önde kapattı.

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Maçın ikinci yarısının ilk 20 dakikasında ev sahibi Başakşehir FK üstün taraf olsa da gol sesi çıkmadı. 68’inci dakikada Kasımpaşa skoru eşitledi. Hajradinovic ceza yayı içerisinde rakip oyuncudan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Önüne düşen topa Gökhan Gül düzgün bir vuruş çıkartarak kaleciyi avlamayı başardı: 2-2. Karşılaşmanın kalan dakikalarında iki takımda gol bulamadı ve maç 2-2’lik skorla sona erdi.

GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVE PIATEK'İN

Başakşehir FK’nın Polonyalı golcü oyuncusu Krzysztof Piatek, Kasımpaşa karşısında 2 gol kaydetti. Gol sayısını 12’ye çıkartan 29 yaşındaki golcü oyuncu, 2024 yılını Süper Lig’de gol krallığı sıralamasında lider olarak tamamladı.