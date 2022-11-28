İstanbul en iyi psikolog önerileri

Psikologlar Ne İş Yapar?

Psikologlar ne iş yapar sorusu hem bu mesleği icra etmek isteyen hem de psikolojik destek almayan kişileri yakından ilgilendirir. Psikologlar, ruh sağlığı üzerine eğitim alan ve uzmanlaşan, ruh sağlığının kontrol edilmesine yönelik olarak çeşitli testleri uygulayan kişilerdir. Buna ek olarak kişilerin yaşadıkları sorunlar üzerinde neden sonuç ilişkisinin kurulması, dürtülerin ve davranışların incelenmesi ve sorunlara çözüm bulunması konuları üzerinde çalışırlar. Psikolog mesleğinin icra edilmesi için Edebiyat Fakültelerinde yer alan Psikoloji lisans eğitiminin tamamlanması gerekmektedir.

Psikoloji alanında daha fazla uzmanlık kazanmak isteyen psikologlar, yüksek lisans eğitimi ile birlikte klinik psikolog unvanına sahip olabilmektedir. Eğitimini tamamlayan ve uzmanlaşan psikologlar; çeşitli kurumlarda danışmanlık hizmeti verir, kendi kliniğinde psikoterapi yöntemleri uygular ve hastanelerin psikoloji bölümlerinde görev alabilir.

Kimlere Psikolog Denir?

Psikolog üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olan kişilere verilen isimdir. Yüksek lisans yapan kişilere uzman psikolog veya da klinik psikolog gibi yeni unvanlar verilir. Aynı şekilde doktora eğitimi alarak bu alanda yükselme fırsatları vardır. Genel olarak psikoloji eğitimi alan ve gerekli eğitimleri tamamlayarak uzmanlaşan kişilere psikolog adı verilmektedir. Yetki alanlarına bakıldığında aslında doktorluk kadar kutsal bir mesleğe sahip oldukları bilinmelidir. Çünkü bir noktada ruhun ve zihnin şifa bulması için çalışır ve insanlara yardım sağlar.

Psikologda Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Psikologda olması gereken özellikler konusunda biraz titiz davranılması gerekir. Alanında uzman ve sizlere gerçekten yardımcı olabilecek kişilerden yardım almak istiyorsanız, tercih ettiğiniz kişinin; yüksek gözlem yeteneğine sahip, bireyleri yargılamayan, olayları farklı açılardan gören ve değerlendirebilen gibi özellikleri olup olmadığına bakmalısınız. Psikoloji alanında araştıran ve kendini her daim geliştiren, mümkünse sosyoloji ve antropoloji gibi alanlara karşı da ilgili, yüksek konsantrasyona sahip, psikoloji alanında uygulanan testleri takip eden ve uygulayabilen kişiler olmalıdır.

2022 Psikolog Ücretleri

2022 psikolog ücretleri psikoloji alanında destek almak isteyen kişilerin, en çok ilgilendiği konulardan biridir. Pek çok insanı yakından ilgilendiren bu konu, tercih edilen psikoloğa göre değişiklik gösterir. Psikoloğun uzmanlığı, tecrübesi, hizmet verdiği bölge, uygulamakta olduğu psikolojik teknikler ücretlerin belirlenmesindeki parametrelerdir. Psikologların görev aldıkları klinikler, bu kliniğin bulunduğu yer, klinikte çalışan kişi sayısı ve uzmanlar da yine psikolog ücretlerini belirlemektedir.

2022 psikolog fiyatları için bir fiyat aralığı vermemiz gerekirse, 500 TL ile 1000 TL arasında psikolog fiyatları değişmektedir. En doğru fiyat bilgisini almak istediğinizde, klinik ve uzman psikologlarla görüşme sağlamanız çok daha iyi olacaktır.

Psikolog Tercihi Nasıl Yapılmalıdır?

Psikolog tercihi yapılması gerektiğinde, kişilerin bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Öncelikle toplumda çok karıştırılan psikolog ve psikiyatr farkının bilinmesi gerekir. Psikolog, psikoloji eğitimi alan ve konuşma terapileri ile tedavi eden kişidir. Psikiyatr ise tıp fakültesinde mezun ve psikiyatr alanında uzmanlaşmış, konuşma terapisine ek olarak ilaç tedavisi uygulayabilen kişilerdir. Ağır ruhsal problemlere sahip kişiler için ilaç tedavisi uygun olabilir ancak daha hafif veya da ilaç kullanmayı tercih etmeyen kişiler için psikolog tercih edilebilir.

Psikolog tercihi yapmak istediğinizde, dikkat etmeniz gereken bir diğer unsur, kişilerin psikoloji lisans eğitimi alıp almadığıdır. Farklı bir alandan mezun olan ancak kendini psikolog olarak tanımlayan kişilerden uzak durulması gerekir. Bunların yanı sıra psikologların tecrübesine, psikoloji alanındaki uzmanlıklarına ve eğitimlerine dikkat edilebilir.

Neden Psikoloğa Gidilmeli?

Neden psikoloğa gidilmeli sorusuna verilebilecek çok fazla cevap vardır. Çünkü hayatımızın her aşamasında ve alanında psikolojik desteğe ihtiyaç duyabiliriz. Bazen yas süreci, bazen ayrılık, hastalıklar, depresif ruh hali, iş yerinde maruz kalınan mobing, aile içi sorunlar, okul hayatında maruz kaldığımız baskı ve şiddet gibi hepimizin başına istemediğimiz durumlar gelebilir. Bunların ötesinde fiziksel ve psikolojik şiddet ile istismar gibi çok daha ağır ve kendi başımıza atlatamayacağımız sorunlar yaşayabiliriz. Tüm bu sorunlar ve genel ruh halinin düzeltilmesi için psikoloğa gidilebilir.

İstanbul Psikolog Desteği Almak

İstanbul psikolog desteği almak, diğer şehirlerde yaşayan insanlara göre çok daha kolaydır. Büyük ve gelişmiş bir şehir olmasından kaynaklı olarak, daha fazla klinik ve dolayısıyla uzman vardır. Gerçi artık online terapiler sayesinde, uzmanların hangi şehirde psikolog desteği sağladığı çok önemli değildir. Ancak yüz yüze terapi almayı tercih edenler için İstanbul bölgesinde görev alan uzmanlarla görüşmek çok daha kolaydır. Bu uzmanlar sayesinde pek çok psikolojik sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Özellikle Bakırköy psikolog desteği alınmak istediğinizde, İstanbul Psikolog Merkezini tercih edebilirsiniz.

En İyi İstanbul Psikolog Merkezi

İstanbul psikolog merkezi bölgede tercih edebileceğiniz en iyi psikoloji klinikleri arasında yer alır. Bu merkezde alanında uzman ve insan ruh sağlığı üzerinde, etik değerler doğrultusunda psikoterapi yöntemleri uygulanmaktadır. En iyi eğitimleri almış ve psikoloji alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından sizlere destek verilmektedir. Sizler de İstanbul bölgesinden veya da farklı bir şehirden ulaşarak, yüz yüze ve online terapiler gerçekleştirebilirsiniz. Randevu almak ve seans planlamak için web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İstanbul’da Tercih Edilebilecek Psikologlar

İstanbul’da tercih edilebilecek psikologlar listemizde bu alanda uzmanlaşmış ve kendi kliniklerinde insanlara yardımcı olmaya çalışan iki önemli isimden bahsetmek istiyoruz. Elbette İstanbul bölgesinde daha pek çok tercih edilebilecek, psikoloji alanında uzman isimler vardır. Bizler yazımızda şimdilik psikoloji alanında ilerleyen dönemlerde isimlerini çokça duyacağımız iki psikolog arkadaşımızdan bahsetmek istiyoruz.

1. Klinik Psikolog Ferhat Bayhan

Psikolog Ferhat Bayhan İstanbul Gelişim Üniversitende Psikoloji lisans eğitimini dereceyle tamamlamıştır. Şu anda ise İstanbul Aydın Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Uzmanlık alanları; yetişkin ve bireysel terapiler ve aile terapisidir. İstanbul Psikolog Merkezi kurucu üyelerinden biri olarak, klinikte yüz yüze ve online terapi desteği vermektedir.

2. Klinik Psikolog Merve Fırat

Psikolog Merve Fırat Nişantaşı Üniversitesinde Psikoloji lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda ise İstanbul Esenyurt Üniversitesinde Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Uzmanlık alanları; aile, ergen, çocuk, yetişkin, çift ve bireysel terapilerdir. İstanbul Psikolog Merkezi kurucu üyelerinden biri olarak, klinikte yüz yüze ve online terapi desteği sağlamaktadır.