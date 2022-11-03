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Cani için istenen ceza belli oldu! 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında katletmişti

İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ın erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin şüpheli Ümit Karakoyun’un ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, diğer sanık Mesut Gezer'in ise ‘Kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapsi istendi.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 14:45
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İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay’ı sokak ortasında silahla başından vurularak öldüren erkek arkadaşı Ümit Karakoyun ve Mesut Gezer için müebbet hapis istendi

Cani için istenen ceza belli oldu! 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında katletmişti
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Esenler’de geçen mayıs ayında Asiye Nur Atalay'ın, erkek arkadaşı Ümit Karakoyun tarafından silahla başından vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ümit Karakoyun ile maktul Asiye Nur Atalay'ın 7 yıl önce kendi aralarında nişanlandıklarına yer verildi.

Olay günü Asiye Nur Atalay’ın arkadaşı ile teyzesini yanına alarak tanık olan Çiğdem’in evine gittiği apartman girişinde tanık Çiğdem’in boşanma aşamasındaki eşi şüpheli Mesut Gezer’in kendilerini durdurarak, ‘Gitmeyin benim evime. Asiye girme benim evime’ dediği anlatıldı. Daha sonrasında Çiğdem’in ‘Siz eve gelin, onun zaten uzaklaştırması var’ demesi üzerine Asiye Nur Atalay ve beraberindekilerin eve çıktıkları belirtildi. 

Daha sonra tanık Çiğdem’in sosyal medya hesabı üzerinde canlı yayın açarak, oyun havaları eşliğinde oyunlar oynadıklarının anlatıldığı iddianamede Ümit Karakoyun canlı yayına girerek ‘Asiye seni de o yanındakini de vuracağım. Bekleyin siz ben geliyorum. Evini biliyorum. Oynadığın oyunları açtığın göbeği sana göstereceğim. Kollayın kendinizi. Geberteceğim sizi’ şeklinde yorum yaptığı daha sonra canlı yayının kapatıldığı kaydedildi.

İddianameye göre, Asiye ve beraberindeki ikili evden çıkarak yürüdükleri esnada Ümit yanlarına geldi. Daha sonra Ümit yanındaki silahı çıkartarak Asiye’nin çantasına koydu. Ümit, Asiye’ye ‘Yasin’le konuşuyormuşsun. Birlikte Kastamonu’ya gitmişsiniz. Hepsini öğrendim. Ben sana göstereceğim’ demesi üzerine Asiye de, ‘Yok öyle bir şey, yanlış duymuşsun’ dedi. Sonrasında Ümit ile Asiye tartışmaya başladı, tartışma sonucunda sanık Ümit, Asiye’ye iki el ateş ederek öldürdü.

İddianamede sanık Ümit Karakoyun hakkında ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Diğer sanık Mesut Gezer hakkında ise ‘Kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis ve ‘ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılması istendi.

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