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Eyüpsultan’da minibüs devrildi: 2’si ağır 10 yaralı

Eyüpsultan'da havalimanına yolcu götüren servis minibüsü yağışlı havanın da etkisiyle kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 11:47
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İstanbul Eyüpsultan’da minibüs devrildi: 2’si ağır 10 yaralı

Eyüpsultan’da minibüs devrildi: 2’si ağır 10 yaralı
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Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle havalimanına yolcu götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Kaza saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz'da meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na yabancı uyruklu yolcuları götüren servis minibüsü yağışlı havanın da etkisiyle devrildi. Kazada yapan minibüs ilk belirlemeler göre 10 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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