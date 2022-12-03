Eyüpsultan’da minibüs devrildi: 2’si ağır 10 yaralı

Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle havalimanına yolcu götüren servis minibüsü kaza yaptı. Kazada 2'si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz'da meydana geldi. İstanbul Havalimanı'na yabancı uyruklu yolcuları götüren servis minibüsü yağışlı havanın da etkisiyle devrildi. Kazada yapan minibüs ilk belirlemeler göre 10 kişi yaralandı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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