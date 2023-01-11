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İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi 70 personel alacak

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi, bünyesinde mühendis ve teknik personel olarak istihdam etmek üzere 70 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 17:05
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İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi 70 personel alacak

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi 70 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi, bünyesinde mühendis ve teknik personel olarak istihdam etmek üzere 70 işçi alacak. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI (GENEL BAŞVURU) 

Tercihen üniversitelerin Makine Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği bölümlerinden birinden mezun olmak,

Erkek adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,

Tercihen iyi derecede MS Office programlarına hakim olmak,

Raporlama ve sunum yeteneğine sahip olmak,

Esnek çalışma saatlerine sahip olmak,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru esnasında belge istenmeyecektir.

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