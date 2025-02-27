İstanbul Havalimanı için hazırlanan deprem planı açıklandı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, hazırlanan deprem planlamasını açıkladı. Hazırlanan planlama kapsamında deprem sonrası uçuşların aksamaması için bir dizi önlemler alındı.

Deprem planlaması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA APOC & Terminal Operasyonları Direktörü Fatih Mere, "İstanbul depreminde İstanbul Havalimanı operasyonlarının en kısa sürede faaliyete geçerek tüm dünyadan gelecek olan arama kurtarma ve yardım faaliyetleri için buranın bir üs olarak kullanılmasını hedefledik.

Olası depremde hangi birime nereden takviye personel gelecek, deprem olduktan sonra 120 saat boyunca buradaki personelin, yakınlarının ve o anda havalimanında bulunan yolcuların durumlarıyla ilgili neler yapılacak, ilk 72 saatten sonra gelmesi planlanan yardımların, 72 saat ayakta kalacak şekilde planlamaları yaptık.

Öyle bir durumda kule, yüksekliği bakımından kritik bir yer. Bu yüzden mobil kulemizi DHMİ getirdi. Deprem anında pasaportu veya seyahat belgesi olmayan yolcuların hangi işlemlerin yapılacağı konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Ayrıca arama kurtarma çalışmaları kapsamında tüm dünyadan gelen ekipler, malzemeler ve yardımlar ne şekilde sevk ve koordine edileceği konusunda detay çalışmalar yapıldı. Basit bir örnek ama havalimanında bulunan yüzlerce personelin için biz devlete yük olmayalım diye havalimanın belli bölgelerinde kurulacak çadırlarımız var. Şu an çadırlar hazır" dedi.

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'İSTANBUL HALKINA SAĞLIKLI BİR HİZMET SUNMAK İSTİYORUZ'

Deprem sonrası havacılık faaliyetlerinin çok önemli olduğunun altını çizen Mere, "Hava ulaşımı dünyanın en hızlı ulaşım aracı. Buradaki personelden arındırılmış bir şekilde Ankara, İzmir, Antalya gibi şehirlerden hem emniyet unsurları hem havalimanı yer hizmet kuruluşları gibi unsurların buraya gelerek operasyonların aralıksız devam etmesi için ciddi bir planlama yaptık. Bu detayda deprem planı hiçbir havalimanında yok. Amacımız olası bir depremden sonra Türkiye ve İstanbul halkına sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmek" diye konuştu.

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'SİSTEMSEL VE YAZILIMSAL ÇALIŞMALAR DHMİ TARAFINDAN DEVAM EDİYOR'

İstanbul Havalimanı'nda 17 Nisan'da üç pistte aynı anda iniş-kalkış uygulamasıyla ilgili hazırlıkların sürdüğünü hatırlatan Mere, "Havalimanı açıldığından beri en çok saatlik 110 trafiğe hizmet verdik. Nisan ayında üçlü yaklaşma ile bu kapasiteyi daha da yukarıya taşıma hedefi söz konusu. Bununla ilgili sistemsel çalışma ve yazılımsal çalışmalar DHMİ tarafından devam ediyor. Nisan ayında üçlü yaklaşma faaliyete geçtiğinde havalimanı kapasitesi artması anlamında bize faydası olacak" ifadelerini kullandı.

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İSTANBUL HAVALİMANI'NIN BEYNİ; APOC

Havalimanı operasyonu çalışmaları hakkında da bilgi veren Mere, "Havalimanı Operasyon Merkezi (APOC) 7 adadan oluşuyor. Her adanın operasyonu ve çalışmaları farklı. Buranın kuruluş amacı tüm verilerin tüm bilgilerin tek bir noktada toplanmasıdır. Herhangi bir olumsuzluk sonrası gerekli aksiyonlar burada alınıyor. Bu alanda ayrıca bir kriz merkezi de bulunuyor. İlk taşınma operasyonunu biz buradan yönettik. Havalimanın ilk tamamlanan yeri burasıydı. Taşınma operasyonun ardından pandemi dönemini de buradan yönettik. Özellikle o dönem yurt dışından gelen Türk vatandaşlarının uçakla Türkiye'ye getirilip yurtlara yerleştirilmesi Valilik, Sağlık Bakanlığı birlikte süreç bu odada yapıldı. FEDEX uçak kazası sonrası tüm müdahale ve koordinasyon kriz merkezinde yapıldı. 2024 yılında günlük ortalama 1400 seferin planlamasını gerçekleştirdik. Planlama kapsamında uçakların park yerleri, yolcuların uçağa bineceği uçak kapıları ve havalimanında faaliyet gösteren 110'a yakın havayolu şirketinin havalimanında hangi check-in noktasında hizmet vereceği noktaların planlaması bu merkezden yapılıyor. Tabiri caizse burası havalimanının beyni. Buradan havalimanının tüm sistemlerine erişim sağlayabiliyoruz. Havalimanındaki en ufak arızadan havacılıkla ilgili en ciddi arıza kayıtları burada tutuluyor. Olay buraya bildiriliyor ve buradan görevlendiriliyor" dedi.

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GÜNLÜK ORTALAMA 200 BİN BAGAJ TRAFİĞİMİZ VAR

İstanbul Havalimanı'nın en önemli unsurlarından biri de bagaj sistemi olduğunun altını çizen Mere konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim 42 kilometrelik bir bagaj bant ağımız var. Saatte 20 binin üzerinden bagaj trafiğimiz var. Yaz sezonunda günlük ortalama 200 bin üzerine çıkan bir bagaj trafiğimiz var. Biz bugüne kadar havalimanımızdan maksimum 1690 sefer yaptık 270 bin üzerinde yolcuya ulaştık. Bunlar çok büyük rakamlar 200 bin üzerinde yolcunun burada sorunsuz bir şekilde seyahatinin sağlanması, yemesi içmesi, havalimanın temizliği, ihtiyaçların giderilmesi çok büyük bir operasyon. Türkiye'deki birçok ilin nüfusundan fazla yolcu operasyonu söz konusu. Dolayısıyla yolcuların bagajlarının doğru hata verilmesi, yolcu akışının doğru planlaması yapılmalı. Burada yapılacak bir hata havalimanındaki yolcuların kargaşa açmasına neden olur."