İstanbul Havalimanı kendi rekoruna yaklaştı

İstanbul Havalimanı sefer sayısında kendi rekorunu kırmasına az kaldı. Kurban bayramı arifesinde 831'i iniş, 811'i de kalkış olmak üzere toplam 1642 sefer yapıldı.

İstanbul Havalimanı bu sayıyla tüm zamanların en yüksek ikinci uçuş rakamına ulaştı. Böylece İstanbul Havalimanı, 1642'lik uçuş sayısıyla Avrupa liderliğini sürdürdü.

İstanbul Havalimanı'ndan, İngiltere'nin Manchester City ile İtalya'nın takımı Inter arasında geçen yıl oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ertesi günü rekor kırmıştı. İstanbul Havalimanı'ndan 10 Haziran 2023 günü 1794 uçuş planlanmış ve gerçekleşen 1690 uçuşla tüm zamanların rekoru kırılmıştı.